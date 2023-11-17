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Приморские школьники попали в больницу, заправив вейп на уроке алгебры

В Приморье подростки заправили вейп на уроке алгебры и попали в больницу

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Depositphotos

В Приморье школьник попали в больницу, заправив вейп на уроке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 ноября в Лесозаводском городском округе. Ученики десятого класса школы на уроке алгебры разобрали, предположительно, вейп, из которого вылилась жидкость с химическим запахом. В результате пятерых подростков направили на осмотр к врачу с жалобами на покраснение слизистых оболочек и першение в дыхательных путях.

Виновники произошедшего устанавливаются. Районный прокурор планирует лично принять участие в рассмотрении произошедшего на комиссии по делам несовершеннолетних.

«Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению мер безопасности учащихся в образовательной организации, а также профилактической работе с детьми», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Петрозаводске врачи спасли подростка-вейпера с поражением легких.

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