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Психолог объяснила, как помочь пожилому человеку вернуть вкус к жизни

Психолог Булгакова: пожилые люди не живут полноценно после выхода на пенсию

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Depositphotos

Пожилые россияне часто начинают себя хоронить раньше времени, отказываясь от полноценной жизни. Как правило, это связано в первую очередь с выходом на пенсию, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Этот факт социального старения — потерю прежней социальной роли, казавшихся незыблемыми контактов, связей люди, особенно активные, переживают очень остро. И ощущение собственной ненужности, которое при этом возникает, провоцирует психологическое старение и ощущение, что жизнь уже позади, вся прожита», — объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Стресс у пожилых людей часто сопровождается проблемами со здоровьем и ухудшением умственных способностей. В этом случае люди невольно включают «бережный режим», теряя интерес к переменам, путешествиям, покупкам. Также часто пенсионеры начинают экономить на себе, стараясь помочь близким.

Если близкий пожилой человек впадает в апатию и теряет вкус к жизни, то ему нужно помочь. Можно попытаться самостоятельно вернуть человеку положительные эмоции, восполнить утрату социального статуса и общения. Помогут занятия творчеством, спортом, увлечение хобби.

Также можно обратиться за профессиональной психологической помощью. По словам Булгаковой, это необходимо, если человек понимает, что его ресурсов и возможностей на должную помощь пожилому человеку не хватит.

Напомним, ученые считают, что средиземноморская диета в сочетании с физическими упражнениями позволяет улучшить состав тела людям старше 55 лет, которые страдают ожирением и метаболическим синдромом.

Врачи также согласны, что приверженность здоровому образу жизни является более надежным способом сохранения здоровья пожилых, чем прием множества разнообразных лекарств.

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