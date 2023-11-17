В России призвали создать места для кормления детей в кафе, вузах и парках

В России нужно сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торгово-развлекательных комплексах, кафе, вузах и колледжах. Соответствующее обращение депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова направили руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает «Парламентская газета».

«Возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного. В условиях недостаточного количества комнат матери и ребенка посещение общественных мест становится стрессом для семей с маленькими детьми», — говорится в обращении Останиной и Лантратовой.

Помимо этого, парламентарии предложили ввести единые санитарно-эпидемиологические требования для таких комнат. В них предлагают устанавливать мягкие кресла для кормления грудных детей, источники питьевой воды, стул для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, пеленальный столик, раковину и мусорное ведро, а также обеспечивать граждан одноразовыми пеленками, средствами для подмывания младенцев.

Депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая также планирует предложить Минздраву обновить требования к организации детских поликлиник, чтобы при их строительстве и ремонте в них предусматривали отдельные места для кормления ребенка.

В конце октября Telegram-канал Babr Mash сообщал, что в иркутском аэропорту пассажирку с младенцем не пустили в комнату матери и ребенка.

Ранее жители Красноярска возмутились публичным кормлением ребенка грудью.