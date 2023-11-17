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В Кремле обосновали жесткие действия против иноагентов

Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В России иноагенты, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику», — сказал представитель Кремля.

Обосновывая «достаточно жесткие» меры в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, он отметил, что с одной стороны, это идет в контексте «становления большей самостоятельности» России. С другой — направлено на то, чтобы оградить общество «от платного вмешательства извне».

По словам Пескова, первым государством, которое придумало способ борьбы с внешним вмешательством, стали США, издав «достаточно жесткий» закон об иноагентах. Песков добавил, что правоохранители РФ занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан.

10 ноября Минюст пополнил реестр иноагентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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