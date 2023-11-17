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Работодатели назвали методы удержания сотрудников от увольнения

RT: чаще всего работодатели обещают повысить зарплату, чтобы удержать сотрудника

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Depositphotos

Работодатели зачастую прибегают к различным уловкам, чтобы уговорить сотрудников не увольняться. Большинство из них предлагают повысить зарплату – такой метод назвали 65% участников опроса «Зарплаты.ру». Еще 49% обещают снизить нагрузку, передает RT со ссылкой на результаты исследования, к которому привлекли 2,1 тыс. работодателей из всех федеральных округов России.

Некоторые руководители компаний при разговорах об увольнении предлагают сотруднику более интересный проект (31%), повышение (27%), возможности перехода на удаленку и увеличение отпуска (по 11%).

Самым эффективным методом при этом работодатели все-таки считают увеличение зарплаты (75%).

Удержать от увольнения руководители компаний чаще всего стараются редких специалистов (63%), рабочих (21%), менеджеров (17%). О стремлении любой ценой удержать всех своих подчиненных заявили 21% опрошенных.

Также работодатели заявляли, что считают премию до 10 тыс. рублей лучшим вознаграждением сотрудника.

Психолог ранее объяснила причины страха работников при увольнении, подчеркнув, что главная из них – это низкая самооценка человека.

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