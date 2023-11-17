В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», — сообщил он.

По данным спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Продолжается контроль обстановки.

В другом сообщении губернатор отметил, что воздушная тревога в городе отменена.

9 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем военные уничтожили воздушную цель. До этого губернатор заявил, что обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали в селе Орловка, пострадал один человек. В результате падения обломков мужчина получил перелом руки, его жизни ничего не угрожает, уточнил он.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.