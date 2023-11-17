В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

9 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем военные уничтожили воздушную цель.

До этого губернатор заявил, что обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали в селе Орловка, пострадал один человек. Развожаев также рассказал, что фрагменты сбитых БПЛА упали в районе Качи. По его словам, после падения беспилотника серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

Также губернатор сообщал, что обломки от одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Всего в Севастополе система ПВО сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно, где в России начнут готовить операторов беспилотников.