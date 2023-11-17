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Главный редактор «Ленты.ру» назвал 3 главных принципа успешного контента

Владимир Тодоров: нейтральная подача не цепляет читателя

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Rambler&Co

Сейчас читателя и зрители не хотят потреблять неизвестное, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров на 7 Национальном рекламном форуме.

Владимир Тодоров на примере работы редакции «Ленты.ру» объяснил, как сохранять баланс между максимальной эмоциональностью и беспристрастностью в условиях, когда у контента есть только первые несколько секунд, чтобы зацепить внимание пользователя.

«Медиа, реклама, приложения, соцсети – все конкурируют за внимание пользователя, за его 24 часа. Наша стратегия – делать контент максимально яркий, программировать его на определенную эмоцию и адаптировать единый базис под конкретный канал», — отметил он.

Также Тодоров рассказал, как медиа трансформируются вслед за технологиями распространения информации и привычками пользователя. По его словам, контент СМИ должен быть интересным, понятным и эмоциональным.

«Сейчас читатели и зрители не хотят потреблять неизвестное, им нужно привычное. «Сухая» и нейтральная подача не цепляет. Нужна понятная эмоция или целая гамма эмоций. Именно это вовлекает», — сказал Тодоров.

В 2023 году Национальный рекламный форум проходил под эгидой 145-летия российской рекламы. Он собрал представителей агентств, брендов, медиа и технологических компаний, которые представили решения для реализации эффективных стратегий, новых бизнес-цепочек и форматов взаимодействия сегодня и в будущем.

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