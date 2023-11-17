Уральцу пробили голову после похода в ресторан, но он не помнит обстоятельств

В Челябинске 48-летний местный житель после похода в ресторан оказался в больнице: мужчине пробили голову при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает издание 74.ru.

Как рассказала в беседе со СМИ дочь пострадавшего, инцидент произошел 16 июля. Ее отец отдыхал в ресторане «Гриль Хаус», сначала вместе с мужчиной был его сын, но потом молодой человек покинул заведение. Около полуночи мужчина вышел из ресторана, а через час на «скорой» его доставили в больницу.

По словам собеседницы издания, удалось выяснить, что после того, как ее отец вышел из ресторана, на место выезжали сотрудники частного охранного предприятия «Варяг». Женщина предполагает, что между сотрудником ЧОП и ее отцом произошел конфликт, который привел ее родственника на больничную койку.

«Там камеры висят, они на парковку направлены. Полицейские туда выезжали, сотрудники предоставлять видеозаписи с камер отказались, а позже и вовсе сказали, что сломался жесткий диск и видеозаписи были удалены. Сотрудники «Варяга» дают разные показания: то говорят, что он упал и ударился, хотя такие травмы нельзя получить при падении», — рассказала женщина.

После инцидента врачи диагностировали мужчине перелом черепа, кровоизлияние в мозг. У пострадавшего парализована левая рука, также он потерял способность разговаривать.

Несмотря на проблемы с речью, по словам женщины, ее отец смог дать показания и объяснить, что с ним случилось.

«Сидел за столиком один, потом возник конфликт с кем-то, не помнит с кем. Они вышли на улицу, где парковка, сначала там был один человек, потом, он показывает руками, стало их много. Его сзади ударили, и после этого он уже ничего не помнит», — поделилась дочь челябинца.

Женщина отметила, что с момента инцидента прошло четыре месяца, но, по ее словам, семья не может добиться расследования случившегося и возбуждения уголовного дела. Ее отцу предстоит длительная реабилитация.

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