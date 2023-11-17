В Госдуме уроки труда в школах связали с нехваткой людей рабочих профессий

В школы необходимо вернуть обязательные уроки труда, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Это поможет справиться с острым дефицитом людей рабочих профессий, так как такие занятия вернут рабочим специальностям престиж, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Депутат рассказал, что убедился в нехватке рабочих в поездках по предприятиям и строительным объектам Московской области. По его словам, дефицит кадров в обрабатывающей промышленности составляет 600 тыс. человек, в строительстве и ЖКХ – 260 тыс. человек. Если вовремя не принять меры, то к 2030 году дефицит кадров превысит 400 тыс. человек, предупредил Колунов.

Среди планируемых мер – внесение поправок в закон об образовании, который заменит предмет «Технология» на традиционные уроки труда.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы, привить детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и любовь к труду, создать престиж рабочим специальностям и в перспективе решить проблему дефицита кадров», — убежден депутат.

Накануне проработать поправки в закон «Об образовании» и закрепить в нем обязательные уроки труда предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее общественники также призвали возродить в школах курсы домоводства, чтобы дети могли «получить практические умения для дальнейшей жизни».

О введении с этого года в школьную программу уроков трудового воспитания, профориентации и военной подготовки – в материале «Газеты.Ru».