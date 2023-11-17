В Москве стали недоступны самокаты из-за холодов

Сервисы прокаты электросамокатов Whoosh, Urent и Яндекс приостановили работу из-за холодной погоды в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

При включении приложения Whoosh сообщается, что «пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе». В приложении Urent вся карта Москвы отмечена красным цветом, что показывает невозможность аренды электросамоката. При включении Яндекс.Go появляется сообщение, что «сезон закончился».

Температура в Москве утром опустилась до -3 градусов по Цельсию. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с сегодняшнего дня «в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме».

До этого сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции.

Ранее эксперты раскритиковали законопроект о штрафах за пьяное вождение самокатов.