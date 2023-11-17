Российская школьница собиралась напасть на школу и была задержана

В подмосковной Балашихе задержали 14-летнюю девочку, которая планировала напасть на школу. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По версии следствия, 14-летняя Аня готовилась напасть на школу №15 в Балашихе.

Сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько ее публикаций, которые говорили о ее повышенном интересе к движению «Колумбайн» (организация запрещена в России). Кроме того, девочка искала в сети предметы для совершения нападения.

Во время обысков в квартире Ани у нее нашли два ножа — тактический и охотничий, самодельный предмет с фитилем, а также телефон и флешку. На телефоне было много фотографий с американскими старшеклассниками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом, которые устроили стрельбу в школе Колумбайн в апреле 1999 года. Помимо этого, она была подписана на множество тематических групп.

Кроме того, у девочки нашли две футболки с английскими надписями Wrath («гнев») и Natural Selection («естественный отбор»).

На подростка возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к убийству» и «Организация террористической деятельности». Сейчас ее задержали.

Ранее школьник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Ульяновской области.