Врач-диетолог рассказала об опасности овощной диеты и переизбытка витаминов

Строгие овощные диеты могут быть вредны для здоровья, они приводят к переизбытку витаминов и провоцируют серьезные проблемы, предупредила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Овощи и фрукты полезно включать в рацион, не отказываясь от разнообразных углеводов и белков, пояснила она в беседе с телеканалом «360».

Овощная диета относится к категории строгого ограничения работы организма, отметила врач. Гораздо полезнее, если человек придерживается правильного питания с достаточным количеством овощей и фруктов, а также белков и углеводов. Жесткие диеты, при которых человек ест одни овощи, грозят быстрым возвращением веса, отметила Соломатина.

«На таких диетах сбрасывают какие-то килограммы, но они возвращаются обратно, причем в большем количестве, — добавила она. — Каждое дальнейшее похудение будет сложнее, потому что организм решит попросту «удерживать» лишнюю массу».

Возвращение веса после диеты связано с тем, что в крови человека растет уровень гормона кортизола в ответ на стресс и голодание. Также за неделю строгой диеты человек теряет оставшийся гликоген в мышцах, а не жировые запасы, так как тело будет стремиться получить энергию из мышечных волокон.

«Организм начинает работать неправильно: соматические проблемы переходят в хронические. В таком случае попытка сбросить лишний вес превращается во что-то невозможное», — отметила врач.

Она также предупредила об опасности беспорядочного приема витаминов, подчеркнув, что хаотичность в этом вопросе опасна для здоровья. Так, переизбыток витамина D грозит снижением иммунитета, развитием нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Альцгеймера, Паркинсона или деменция), нарушением сердечно-сосудистой системы.

Напомним, специалисты также считают, что низкосолевая диета снижает кровяное давление за неделю, а низкожировая диета уменьшает усталость при рассеянном склерозе.