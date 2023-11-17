В Подмосковье задержали гражданина Молдавии по подозрению в поджоге на железной дороге

В Подмосковье задержали гражданина Молдавии, который устроил крупный поджог на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По версии следствия, 34-летний мужчина 31 августа поджег три шкафа системы управления электрообогревом стрелок на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе.

Спустя два месяца подозреваемого задержали при поддержке ОМОНа на железнодорожной станции в Раменском. Он во всем признался и добавил, что процесс поджога снял на видео и отправил украинским кураторам. Те обещали заплатить ему десять тысяч рублей.

Выяснилось, что регистрации на территории России у мужчины не было. Пока на него составили протокол за нарушение иностранным гражданином правил пребывания в стране. Раннее по факту также было возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Накануне в Ульяновской области задержали подростка, который пытался сжечь релейный шкаф. Машинист поезда заметил неизвестного возле оборудования и сообщил на станцию. Спустя трое суток оперативникам удалось установить личность поджигателя, им оказался 12-летний школьник.

Ранее неизвестные сожгли релейный шкаф на железной дороге в Тульской области.