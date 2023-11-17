В Астрахани жильцы частично обрушившегося дома вычислили возможного виновника ЧП

Перепланировка несущих стен в квартире первого этажа, по предварительной версии, могла стать причиной частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, через несколько часов после ЧП местные жители сами вышли на возможного виновника обрушения. Речь о владельце квартиры на первом этаже, который, вероятно, снес несущие стены в помещении, говорится в публикации.

Жильцы нашли объявление о продаже однушки на первом этаже, в которой недавно сделали ремонт с перепланировкой. После ремонта однокомнатная квартира на 30 кв. м превратилась в студию. Такая перепланировка могла впоследствии и привести к обрушению, заключил Mash.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело

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