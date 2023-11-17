Врач рассказала, какие способы помогут отказаться от курения

Курение на протяжении длительного времени вызывает физиологическую и психологическую зависимость. О том, как от нее избавиться, «Москве 24» рассказала врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.

По ее словам, для отказа от курения обычно используют психотерапию и фармподдержку.

«Один из инструментов — никотинозаместительная терапия (НЗТ), при которой никотин доставляется в организм без использования табака. Это могут быть пластыри, спреи, леденцы, которые содержат это вещество. Они снижают синдром отмены и плохое самочувствие»», — рассказала эксперт.

Она пояснила, что суть данной терапии заключается в постепенном снижении доли никотина, чтобы помочь человеку отвыкнуть от него. В ряде случаев пациентам назначают антидепрессанты, которые помогут избавиться от угнетенного состояния. Еще один важный момент, на который обратила внимание терапевт, — поддержка со стороны близких.

«Также важно понимать, что электронные сигареты — это плохая замена обычным. Потому что вместо никотина там содержатся другие вредные компоненты», — добавила Артемьева.

Онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина до этого говорила, что курение табака является главной причиной развития рака легкого. Кроме того, по ее словам, никотиновая зависимость провоцирует сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Ранее был найден новый молекулярный механизм развития рака у курильщиков.