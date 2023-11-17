Стало известно, сколько россиян хранят фотографии своей первой любви

38% россиян хранят фотографии своей первой любви, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,9 тыс. человек.

По их словам, эти кадры являются для них памятью и напоминают им о приятных моментах и молодости. Некоторые респонденты отметили, что до сих пор живут вместе с первой любовью.

«Так она и живет со мной, уже 41 год Моя первая любовь», — пояснил респондент.

При этом 34% опрошенных выступили за то, что нужно удалять или выбрасывать все фотографии бывших. По мнению некоторых из них, они могут огорчить нынешнего партнера.

«Придерживаюсь принципа — когда рассказываешь второй половине о бывших или случайных приключениях — облегчаешь свою душу, но загружаешь негативом чужую. Поэтому все свои воспоминания держу при себе», — сказал респондент.

Оставшиеся 27% ответили, что не помнят, есть ли у них такие фото. Они допустили, что они могут где-то храниться, однако вспоминать и искать их для них нет смысла.

15 ноября сообщалось, что в Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий. Мужчина по фамилии Лю основал компанию, которая специализируется на утилизации свадебных фото, гарантируя клиентам конфиденциальность, поскольку в стране сложно просто выкинуть или порвать свадебное фото.

Ранее в Госдуме предложили убрать пошлину за заключение брака и увеличить за развод.