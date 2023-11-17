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ФСБ задержала в Приамурье иностранца, который отправлял деньги террористам

В Приамурье арестовали иностранца за финансирование террористической организации

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, которого подозревают в финансировании террористической организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В ФСБ отметили, что фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сотрудницу российского госучреждения заподозрили в госизмене. Уточняется, что женщина была задержана по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ФСБ, с мая 2018 года подозреваемая отправила более 330 тысяч рублей на украинские банковские счета. Всего ей было отправлено 60 переводов, предназначенных для приобретения обмундирования и амуниции для украинских военных.

10 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене. Подробности уголовного дела не уточняются из-за грифа секретности.

Ранее ФСБ задержала борцов с коррупцией за аферу на 15 млн рублей.

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