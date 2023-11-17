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В Азербайджане пресечена попытка нападения на посольство иностранного государства

Trend: в Баку предотвращено нападение на посольство иностранного государства

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Depositphotos

Спецслужбы Азербайджана смогли предотвратить вооруженное нападение на посольство иностранного государства в Баку, передает местное информационное агентство Trend.

По данным агентства, в ноябре вооруженный мужчина попытался проникнуть в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Баку.

«М.Х.Гусейнзаде с оружием в руках попытался ворваться в административное здание дипломатического представительства с целью совершения теракта», — говорится в статье.

В отношении М.Х.Гусейнзаде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

О диппредставительстве какого государства идет речь, не говорится.

До этого заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев сообщал, что казахстанские спецслужбы в 2023 году предотвратили два теракта. По его словам, КНБ Казахстана предотвратил попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Челябинске.

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