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Россияне ответили, как относятся к китайским автомобилям

«Авито»: больше четверти россиян планируют купить китайский автомобиль

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«Газета.Ru»

Более половины россиян положительно относятся к китайским автомобилям, которые активно заполняют отечественный рынок. Об этом узнали из опроса специалисты сервиса «Авито Авто», пишут «Известия».

В опросе участвовали 10 тысяч респондентов 18-55 лет по всей России

Итоги опроса показали, что большинство россиян (56%) позитивно относятся к автомобилям китайских марок и даже рассматривают их как один из вариантов для приобретения. Только 9% опрошенных оказались другого мнения, причем мужчины оказались более скептичными по отношению к китайскому автопрому (12%), чем женщины (7%).

Респонденты выделили несколько преимуществ китайских авто: разнообразие моделей на российском рынке как эконом, так и люксовых классов (42%). Более трети (37%) понравилась доступная цена по сравнению с западными аналогами. Также опрошенные отметили регулярное обновление модельного ряда у дилеров (31%).

Среди недостатков респонденты отметили частые поломки и необходимость в ремонте (33%), меньший престиж по сравнению с западными брендами (31%) и сомнения в качестве из-за происхождения (29%).

Исследование также выявило, что всего 4% россиян являются обладателями китайских авто. Тем не менее более четверти (27%) рассматривают покупку авто китайских брендов. Наибольший интерес к этим автомобилям проявили опрошенные из Москвы (32%), а также из Санкт-Петербурга и крупных городов (29%).

Ранее стало известно, что BMW 5 Series стала самой популярной подержанной машиной премиум-класса в России.

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