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В Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников

В Забайкалье найдены тела работников шахты после обвала

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Reuters

Работники шахты, которые находились под завалами после частичного обрушения рудника в Балейском районе Забайкальского края, были найдены спасателями. Об этом сообщила газете «Известия» пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

«На данный момент обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позже спасатели сообщили, что тело второго работника было найдено и поднято на поверхность.

Обрушение горной породы произошло на руднике золоторудной компании «Омчак» во время проведения работ. На ликвидацию последствий происшествия была привлечена группировка из 18 человек и пяти единиц техники.

Инцидент с частичным обрушением рудника в Забайкальском крае стал известен ранее 17 ноября. В результате два человека оказались под завалами. На месте происшествия работают горноспасатели Кемеровского отряда МЧС.

28 октября на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана, произошла авария. Позже президент РФ Владимир Путин направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования народу республики и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

31 августа на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар. Пламя охватило металлическую постройку, которая находилась на поверхности.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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