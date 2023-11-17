На руднике в Забайкальском крае произошло обрушение горной породы

Два человека оказались под завалами в результате обрушения на руднике, расположенном в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел на руднике в Балейском районе. При этом в заявлении министерства уточняется, что речь идет о частичном обрушении горной породы.

«Под завалами оказались два человека», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники кемеровского отряда МЧС РФ. Никакой информации о состоянии горняков, оказавшихся под завалами, пока не поступало.

28 октября на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана, произошла авария. Позже президент РФ Владимир Путин направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования народу республики и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

31 августа на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар. Пламя охватило металлическую постройку, которая находилась на поверхности.

В результате дым попал в шахту, из-за чего находившимся под землей сотрудникам пришлось эвакуироваться. По данным регионального управления МЧС РФ, всего в туннелях находился 81 человек.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.