В Москву спецбортом прибыли 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

Третья группа граждан Российской Федерации, которых эвакуировали из сектора Газа, была доставлена в Москву на специальном борту МЧС РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.

Представитель МЧС отметил, что самолет Ил-76 МЧС России только что приземлился в аэропорту Домодедово. На борту находились 120 граждан РФ, которые были эвакуированы из сектора Газа. Во время полета их сопровождали медики и психологи МЧС.

Работа по доставке россиян на родину продолжается, указали в ведомстве.

На текущий момент почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа остаются в пунктах временного размещения в Подмосковье, из них — 39 дети.

Руководитель пресс-службы МЧС РФ также добавил, что среди эвакуированных из сектора Газа граждан РФ нет раненых. «К счастью, все люди находятся в достаточно хорошем состоянии здоровья», — подчеркнул он.

Организация эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта была осуществлена МЧС РФ совместно с дипломатами. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, более тысячи человек были зарегистрированы для эвакуации.

Первый специальный рейс Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября, а второй рейс с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.

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