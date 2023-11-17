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ФСБ задержала борцов с коррупцией за аферу на 15 миллионов рублей

ФСБ поймала руководство «Комитета по борьбе с коррупцией» на мошенничестве

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ФСБ РФ по Омской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали руководство межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» по подозрению в афере на сумму в 15 миллионов рублей. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, задержание произошло с поличным в момент получения первого транша в размере 1,5 миллиона рублей, пишет «Лента.ру».

По данным ФСБ, подозреваемые представились сотрудниками Генеральной прокуратуры России и убедили предпринимателей в том, что в отношении их компании проводится проверка. Затем мошенники потребовали 15 миллионов рублей за прекращение этой проверки.

Сотрудники ФСБ взяли их с поличным при получении первого транша в 1,5 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее актер Павел Деревянко подал в суд на партнеров по криптобизнесу, которые его «одурачили». Так артист в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию об исках против него самого за мошенничество. Он рассказал, что его бывшие партнеры сами мошенники, а он – потерпевший.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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