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В Минстрое рассказали о ремонте и состоянии дома в Астрахани до обрушения

Капремонт фасада обрушившегося дома в Астрахани проводился в 2018-2019 годах

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Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина/ТАСС

Капитальный ремонт крыши и фасада пятиэтажного жилого дома в Астрахани, который частично обрушился, проводился в 2018-2019 годах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Минстроя Астраханской области.

По информации представителя ведомства, дом, где произошло ЧП, был построен в 1962 году. В здании было 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента.

Позже в региональном Следственном комитете сообщили, что причиной обрушения части пятиэтажки в Астрахани мог стать ремонт в одной из квартир.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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