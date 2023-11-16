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Россиянин устроился в магазин техники и украл там телефоны и наушники

В Ростове-на-Дону продавец-консультант обворовал магазин техники на 200 тысяч

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Ростове-на-Дону поймали вора, который устроился на работу в магазин электроники и обокрал его. Об этом рассказали в пресс-службе ростовской полиции.

В одном из сетевых магазинов техники при ревизии недосчитались девяти электронных устройств на общую сумму около 200 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали 28-летнего продавца-консультанта. Именно он оказался виновен в краже гаджетов, которые забирал, открывая стеллажи с товаром имевшимся у него ключом. Добычей вора стали наушники и телефоны.

Украденное мужчина сдавал в ломбард, а полученные деньги тратил по своему усмотрению. Правоохранители установили его причастность к восьми преступным эпизодам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а в качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.

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