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Молодой человек потребовал деньги у ребенка и избил его, услышав отказ

В Астраханской области юноша вымогал у ребенка деньги и избил его после отказа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Астраханской области возбудили дело о вымогательстве в отношении 18-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте областного управления СК РФ.

По версии следствия, молодой человек напал на ребенка неподалеку от одного из домов в поселке Паромный Володарского района. Он стал угрожать малолетнему, пообещал применить силу и потребовал у него денежные средства.

Потерпевший отказался исполнить требование вымогателя, и юноша принялся избивать его руками и ногами. Бил злоумышленник, как уточняется, по голове и туловищу.

Денежную сумму, которую желал получить нападавший, в пресс-службе ведомства называть не стали. Обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Ранее 18-летний кемеровчанин почти полгода вымогал деньги у 15-летнего знакомого и избил его, получив отказ.

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