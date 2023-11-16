Во Внуково задержали третий рейс из-за сообщения о минировании

В аэропорту Внуково задержали рейс Москва — Ульяновск из-за поступившего сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «ЧП Ульяновск».

Отмечается, что пассажиров отправляли на повторный досмотр.

Кроме этого, по данным канала, 16 ноября в этом аэропорту из-за подобных сообщений уже были задержаны рейсы до Перми и Самарканда.

Из данных онлайн-табло на сайте аэропорта следует, что рейс до Ульяновска, запланированный на 19.55 вылетел в 20.51 мск.

11 ноября Внуково временно вводил ограничение на полеты «по независящим от аэропорта причинам». Ограничение продлилось с 22:07 по 22:20.

Утром 28 октября три аэропорта Москвы задержали по меньшей мере 35 рейсов и отменили четыре утром. Предположительно, причиной задержки являлись природные условия.

Ранее семнадцать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали свой арест.