В Карелии рабочий сломал руку по вине работодателя и стал инвалидом

В Кемском районе Карелии суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику 300 тыс. рублей за полученную на производстве инвалидность. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.



Мужчина занимался ремонтом экскаватора-погрузчика по поручению директора организации. В какой-то момент стрела экскаватора соскочила и прижала кисть его левой руки. Врачи диагностировали у рабочего оскольчатый перелом, провели ему операцию и отправили на амбулаторное лечение.

Как уточняется, потерпевший до сих пор восстанавливается после травмы, а в октябре ему установили 3 группу инвалидности и сорокапроцентную утрату профессиональной трудоспособности. При этом, согласно экспертному заключению, его здоровью был нанесен лишь легкий вред, так как к тяжелым увечьям относится или потеря какого-либо органа, или полная утрата органом его функции.



Тем не менее суд установил, что несчастный случай произошел по вине работодателя, а директор предприятия был признан лицом допустившим нарушение требований охраны труда. Теперь в счет компенсации морального вреда ответчик заплатит потерпевшему 300 тыс. рублей.

Ранее уральский рабочий, перенесший ампутацию из-за травмы во время смены, отсудил 6 млн рублей.