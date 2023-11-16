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В Карелии рабочий сломал руку по вине работодателя и стал инвалидом

В Карелии мужчина получил инвалидность на производстве и отсудил компенсацию

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В Кемском районе Карелии суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику 300 тыс. рублей за полученную на производстве инвалидность. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Мужчина занимался ремонтом экскаватора-погрузчика по поручению директора организации. В какой-то момент стрела экскаватора соскочила и прижала кисть его левой руки. Врачи диагностировали у рабочего оскольчатый перелом, провели ему операцию и отправили на амбулаторное лечение.

Как уточняется, потерпевший до сих пор восстанавливается после травмы, а в октябре ему установили 3 группу инвалидности и сорокапроцентную утрату профессиональной трудоспособности. При этом, согласно экспертному заключению, его здоровью был нанесен лишь легкий вред, так как к тяжелым увечьям относится или потеря какого-либо органа, или полная утрата органом его функции.

Тем не менее суд установил, что несчастный случай произошел по вине работодателя, а директор предприятия был признан лицом допустившим нарушение требований охраны труда. Теперь в счет компенсации морального вреда ответчик заплатит потерпевшему 300 тыс. рублей.

Ранее уральский рабочий, перенесший ампутацию из-за травмы во время смены, отсудил 6 млн рублей.

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