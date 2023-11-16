Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по происшествию в Астрахани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обрушением дома в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении.

В ведомстве указали, что по поручению Бастрыкина в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Они будут оказывать практическую помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно о долгах компании, обслуживающей рухнувший дом в Астрахани.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее следователи начали проверку после обрушения жилого дома в Астрахани.