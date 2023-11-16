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На фестивале против отмены российской культуры выступили артисты из 15 стран

В Москве артисты из 15 стран выступили в поддержку российской культуры

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Газета.Ru

На гала-концерте международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который прошел в Московском государственном университете спорта и туризма, выступили артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке которого прошло мероприятия

Отмечается, что зрители не только послушали русские композиции в исполнении зарубежных гостей, но и оценили звучание их национальных инструментов.

«Я часто езжу по стране и вижу, что новое поколение россиян обладает тем же набором душевных качеств и сил, что и наши предки. Мы живем в новом мире, в эпоху новых технологий, новых отношений между людьми, но главное – то, что все мы остаемся верными нашей культуре, традициям», — отметил руководитель проекта, руководитель Шотландского культурного центра «Каледонский клуб» Виталий Миронов.

В Президентском фонде культурных инициатив подчеркнули, что люди по всему миру поддерживают Россию и ее суверенный политический курс, в том числе и в сфере культуры.

«Страны Запада стремились через санкции и ограничения вытеснить отечественную культуру, но усилия оказались безуспешны. Богатая история и культура России по праву считаются мировым достоянием. Без нее невозможно представить человеческую цивилизацию. Отечественная литература, архитектура, художественные искусства несут всему миру красоту и ценности созидания. Российская культура основана на вечных традиционных ценностях, единых для всего мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поэтому во всех странах мира есть люди, которые симпатизируют России и ее идеалам.

«Наши зарубежные гости не боятся приезда в Россию. Они уверенно заявляют, что играли, играют и будут играть русскую музыку», — отметил Миронов.

Фестиваль уже прошел в Рязанской области, а после Москвы участники отправятся в Псков. В рамках фестиваля проходят концерты, экскурсии, мастер-классы, выставки, а также конференция с участием ведущих российских специалистов и известных зарубежных историков.

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