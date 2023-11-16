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Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву

МЧС: самолет Ил-76 доставит в Россию из Каира 120 граждан РФ и членов их семей

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению МЧС, самолет Ил-76 доставит в Россию 120 граждан РФ и членов их семей.

По данным ведомства, в четверг, 16 ноября, пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 граждан РФ и членов их семей.

До этого третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

12 ноября МЧС РФ заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой. В МИД РФ пообещали эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

Ранее сектор Газа покинули еще 88 россиян.

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