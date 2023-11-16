Военнослужащий потребовал отменить концерт Xolidayboy в его родном городе

Концерт музыканта и тиктокера Xolidayboy в Волгограде могут отменить после обращения участника СВО. Записанное им видео появилось в Telegram-канале Екатерины Мизулиной.

На записи молодой человек в военной форме, представившийся организатором движения «Молодой десант», потребовал отменить в родном ему Волгограде концерт «известного исполнителя Ивана Ржевского». Певец, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, должен был приехать в город 19 ноября.

«Концерт назначен на дату начала Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» в годы Великой Отечественной войны», — отметила глава организации «Лига безопасного интернета» и заявила, что солидарна с позицией военнослужащего.

Активист Кирилл Булаткин был недоволен тем, что Xolidayboy называет себя украинцем и «закусывает сало», а еще «красит стрелки, красит губы и говорит молодежи, что это нормально».

«Наша страна придерживается традиционных ценностей, мы не хотим видеть таких людей в нашем городе», — подчеркнул он.

При этом, как пишет издание V1, в плейлисте на странице Булаткина во «ВКонтакте» обнаружились треки так возмутившего его исполнителя.

«Ого, он его слушает, фанатеет от Ивана, но всякую дичь на камеру записывает. Я вот в шоке, как он переобувается», — прокомментировала эту новость пользовательница соцсети.

До этого концерты Xolidayboy отменили в Казани и Нижнем Новгороде.

Ранее певца официально призвали в армию на фоне скандала с Мизулиной.