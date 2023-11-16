Следователи начали проверку после обрушения жилого дома в Астрахани

Следователи СК устанавливают обстоятельства обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следователями <…> устанавливаются обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома», — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что после разбора завала сотрудники СК приступят к осмотру места происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия решается.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города. Перед происшествием местные жители заметили трещину.

Спасатели начали разбирать завалы. На данный момент власти региона исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки.

Жительница Астрахани рассказала о моменте обрушения дома.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.