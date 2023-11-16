Стало известно о долгах компании, обслуживающей рухнувший дом в Астрахани

Коммунальная компания, обслуживающая рухнувший дом в Астрахани, имеет неоплаченные долги. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На сайте регулятора указано, что Ленинское районное отделение судебных приставов г. Астрахани постановило взыскать исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей с ООО «Управляющая компания «Центр коммунального обслуживания».

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.