В больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших при обрушении

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что медики работают на месте обрушения дома в Астрахани.

«В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших, оснащенные всем необходимым», — сказал Кузнецов.

Он указал, что координировать оказание медицинской помощи пострадавшим будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.