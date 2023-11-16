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В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома

Вице-губернатор Астраханской области Князев исключил взрыв газа в жилом доме

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Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина/ТАСС

Власти Астраханской области исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов жилой пятиэтажки. Об этом сообщил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев, передал ТАСС.

«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания», — сказал он.

По словам Князева, сейчас специалисты разбираются в случившимся. Вице-губернатор добавил, что, когда спасатели проведут полный разбор той части, которая обрушилась, можно будет точно определить причину происшедшего.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города на Привокзальной площади. Перед происшествием местные жители заметили трещину в наружной стене строения.

По данным МЧС, всего из дома эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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