Мошенники выманили у пенсионерки деньги на помощь матери военнослужащего

В Москве пенсионерка лишилась всех сбережений, решив помочь матери «офицера с СВО». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В конце октября 63-летняя жительница Царицыно решила найти себе подработку. Во «ВКонтакте» она обнаружила заинтересовавшее ее объявление — наниматели платили за лайки в соцсетях и выкуп неких товаров, а потраченные на это деньги обещали вернуть с процентами. Пенсионерка закупилась на 32 тыс. рублей, но затем с ней связались и попросили повторить операцию из-за внезапного сбоя. Жертва перевела аферистам еще почти 100 тыс., и те ее заблокировали.

Тем не менее пожилая женщина не оставила попытки заработать, и в ноябре вновь написала куратору подозрительной группы. Тогда мошенник вышел с ней на связь в Telegram и предложил женщине поухаживать за его престарелой матерью. При этом мужчина представился участником СВО и заявил, что не сможет перевести ей оплату, если на ее счету уже есть деньги. Женщина перевела неизвестному остававшиеся на карте 93 тыс. рублей и только после исчезновения «офицера» поняла, что имела дело с мошенниками.

В полиции уже начали проверку.

Ранее пенсионерка отдала почти 1,5 млн рублей, чтобы получить проценты по вкладу в «МММ».