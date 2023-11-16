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Глава Росрыболовства открыл на выставке «Россия» дегустационный зал «Рыбный»

Илья Шестаков: дегустации познакомят россиян с рыбной продукцией регионов

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков открыл на выставке-форуме «Россия» в павильоне 51 дегустационный зал «Рыбный», передает ТАСС.

«Такие дегустации позволят нашим людям познакомиться с теми дарами моря, которые у нас добываются на Дальнем Востоке, в Северном бассейне и в Азово-Черноморском, и в Каспийском море. И я очень рад, что здесь уже очень много людей приходит на эти дегустации. Надеюсь, что их будет еще больше, и они увидят все то биоразнообразие, все те виды рыб, с которыми, возможно, даже никогда и не сталкивались», — рассказал журналистам глава ведомства.

По словам Шестакова, в настоящее время главной задачей в рыбохозяйственном комплексе является сохранение его биоразнообразия и его запасов.

«Вторая задача, которая стоит пепел рыбохозяйственным комплексом — это безусловно, чтобы рыба была свежая и качественная», — добавил Шестаков.

Стартовавшая на ВДНХ 4 ноября Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

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