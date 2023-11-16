В Подмосковье в коммунальной квартире избили ветерана ВОВ

В Серпухове женщина подралась с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщает управление МВД по Подмосковью.

Об инциденте в полицию сообщили медики из местной больницы. По предварительной информации, у пострадавшего произошел словесный конфликт с его соседкой по коммунальной квартире. Причина противостояния неизвестна. В последствии перепалка переросла в драку.

В результате пенсионер получил телесные повреждения, об их характере не сообщается. Его доставили в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Рязани подростки преследовали пожилого мужчину и жестоко избили его.