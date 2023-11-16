В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

В Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС России.

Этот дом находится по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, д. 1А.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, произошло обрушение третьего и четвертого подъездов.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Осуществляется эвакуация жильцов.

Вечером 16 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в Астрахани обрушилась часть дома.

До этого стало известно, что в Канске Красноярского края обрушилась часть жилого двухэтажного кирпичного дома.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.