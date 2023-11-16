Суд арестовал подозреваемых в шантаже семьи из Первоуральска

Суд вынес приговор двум мужчинам, которых подозревают в вымогательстве и шантаже семьи. Об этом сообщает Е1.

Обоих фигурантов уголовных дел заключили под стражу. В СИЗО они пробудут до 10 января 2024 года.

Мужчин задержали несколько дней назад, в рамках двух уголовных дел, в том числе и по статье о вымогательстве. По версии следствия, именно они прислали жителю Первоуральска свиную голову с приколотой к ней фотографией россиянина.

По словам самого пострадавшего, он сдавал квартиру арендатору, но в какой-то момент наведался в помещение и нашел там нарколабораторию. После визита его начали обвинять в том, что он якобы присвоил часть запрещенных веществ. Мужчина и его семья получали многочисленные угрозы, в том числе и в виде свиной головы. В результате семье обеспечили госзащиту.

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