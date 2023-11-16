Школьница разработала систему обнаружения пожара и получила $25 тысяч

В США 12-летняя школьница разработала систему обнаружения пожара, за которую получила $25 тысяч, пишет Good news Network.

Шанья Гилл рассказала, что год назад пожар уничтожил ресторан за ее домом. Именно этот инцидент вдохновил ее на создание системы обнаружения огня. Система школьницы работает с помощью тепловизионной камеры, подключенной к компьютеру.

Программа американки запрограммирована таким образом, что она способа различать людей, источающих тепло в движении, с другими статичными источниками тепла, например, газовой горелкой. Если система обнаружит очаг тепла и не зафиксирует движение в течение 10 минут, она отправит текстовое сообщение о пожаре на нужный номер.

После того, как устройство Гилл успешно прошло испытания, она получила $25 тысяч от школы за свое изобретение. Шанья не планирует останавливаться на достигнутом и хочет усовершенствовать свою систему для массового производства.

Ранее ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани.