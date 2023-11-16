В Карелии скорая помощь столкнулась с внедорожником и перевернулась на бок

В Петрозаводске произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщает управление следственного комитета в Карелии.

Инцидент произошел на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина. По информации следователей, внедорожник не уступил дорогу карете скорой помощи, которая двигалась с включенной сиреной. В результате машина фельдшеров упала на бок.

По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Карелии, пострадали три человека. Водителю легкового автомобиля и пассажиру скорой помощи оказали помощь на месте. Девушку из машины фельдшеров госпитализировали.

Ранее в Вологодской области столкнулись 14 автомобилей.