Участники беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест

Семнадцать участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали свой арест в Верховном суде Дагестана. Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Советский районный суд Махачкалы ранее отправил всех этих участников беспорядков под стражу на срок около двух месяцев.

Как заявила Мамаева, в Верховный суд Дагестана поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 жителей республики, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы. По ее словам, эта вышестоящая инстанция уже рассмотрела девять материалов – все они не были удовлетворены.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в махачкалинском аэропорту.

Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей.