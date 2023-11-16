Россиянам назвали самые безопасные и выгодные для покупки жилья страны

Исходя их разных точек зрения для покупки жилья выгодными являются разные страны. Так, с учетом налоговой системы выгоднее всего приобретать жилье в ОАЭ, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Если говорить о безопасности, то отдать предпочтение придется другим странам, отметила она в интервью НСН.

В ОАЭ можно покупать и продавать квартиры без каких-либо обязательств, поэтому в этой стране россияне выбирают зарабатывать на недвижимости, отметила Радченко.

«Если смотреть с точки зрения безопасности и ядерной войны – это Австралия. В каждой стране есть свои нюансы», — добавила она.

Продавать жилье за рубежом сейчас гражданам России сложнее из-за санкций, напомнила эксперт. На счете в зарубежном банке нельзя держать более $100 тыс., в то время как недвижимость стоит в среднем 200-500 тыс. долларов\евро.

При этом поток уезжающих из России людей сохраняется, отметила Радченко. Жилье покупают в Испании, на Кипре, где, к слову, растут цены как на покупку, так и на аренду квартир.

В июле сообщалось, что россияне стали активно приобретать недвижимость за рубежом – спрос вырос более, чем на треть. Самыми популярными странами стали Дубай, ОАЭ, Таиланд и Турция.

В октябре стало известно о массовом возвращении в Россию релокантов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».