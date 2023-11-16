Россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток

Главное правило, которое нужно учитывать перед походом на каток, — одеваться по погоде. Об этом «Москве 24» рассказала директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.

Она посоветовала отдавать предпочтение легкой, но теплой одежде.

«Сейчас может случиться так, что на улице плюсовая температура, а на катке она всегда минусовая. Поэтому надо четко понимать, как одеваться. Мы приходим на каток не стоять, а ради физических нагрузок и катания. Потому нужно одеваться тепло, но не слишком, чтобы не перегреться и не запотеть. Толстая и слишком теплая одежда будет мешать двигаться», — пояснила эксперт.

Первый в зимнем сезоне поход на каток врач советует ограничить 15–20 минутами, чтобы не перегрузить организм и не столкнуться с переохлаждением. Отдыхать от катания она рекомендует в теплом помещении, а не на улице. Пожилым людям, по ее словам, важно надевать защитную экипировку и мягкую одежду, чтобы смягчить возможные падения. Детям перед выходом из дома на каток стоит обработать нос и губы специальными мазями, кремами или помадой для профилактики переохлаждения и заражения вирусами. После возвращения с катка нужно промыть слизистые и руки, заключила Лапа.

10 ноября сообщалось, что ГУМ-каток на Красной площади в Москве планируется открыть 29 ноября. В этом году он откроется в 18-й раз. Отличительная черта катка — возможность кататься даже при плюсовой температуре: заморозку льда поддерживают шесть километров трубок с хладагентом, что позволяет ему не таять до +10 °С.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 10 лет назад впервые встал на коньки.