Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток

Врач Лапа: на каток стоит надевать теплую и легкую одежду

close
100%
Depositphotos

Главное правило, которое нужно учитывать перед походом на каток, — одеваться по погоде. Об этом «Москве 24» рассказала директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.

Она посоветовала отдавать предпочтение легкой, но теплой одежде.

«Сейчас может случиться так, что на улице плюсовая температура, а на катке она всегда минусовая. Поэтому надо четко понимать, как одеваться. Мы приходим на каток не стоять, а ради физических нагрузок и катания. Потому нужно одеваться тепло, но не слишком, чтобы не перегреться и не запотеть. Толстая и слишком теплая одежда будет мешать двигаться», — пояснила эксперт.

Первый в зимнем сезоне поход на каток врач советует ограничить 15–20 минутами, чтобы не перегрузить организм и не столкнуться с переохлаждением. Отдыхать от катания она рекомендует в теплом помещении, а не на улице. Пожилым людям, по ее словам, важно надевать защитную экипировку и мягкую одежду, чтобы смягчить возможные падения. Детям перед выходом из дома на каток стоит обработать нос и губы специальными мазями, кремами или помадой для профилактики переохлаждения и заражения вирусами. После возвращения с катка нужно промыть слизистые и руки, заключила Лапа.

10 ноября сообщалось, что ГУМ-каток на Красной площади в Москве планируется открыть 29 ноября. В этом году он откроется в 18-й раз. Отличительная черта катка — возможность кататься даже при плюсовой температуре: заморозку льда поддерживают шесть километров трубок с хладагентом, что позволяет ему не таять до +10 °С.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 10 лет назад впервые встал на коньки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий