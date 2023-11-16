Вернувшийся на родину участник СВО рассказал детям, что такое мужество, и избил соседей

В Саратовской области военнослужащий жестоко избил семейную пару около своего дома. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Аткарского муниципального района Виктор Елин.

Из зоны СВО в родной город Дмитрий Кирюхин вернулся 13 ноября. Уже на следующий день он посетил местный детский сад и школу, чтобы провести там «Урок мужества» и рассказать о своем опыте участия в боевых действиях. Благодаря этой встрече, как отметили в районной администрации, дети узнали, что «настоящие герои живут рядом». 14 ноября мужчина жестоко избил супружескую пару во дворе своего дома на Советской улице. Глава района назвал инцидент жестоким и бессмысленным и заявил, что нападавший, который является военнослужащим, уже задержан и будет отвечать «по закону».

«Справедливое и беспристрастное расследование этого дела в интересах всего нашего города», — заключил Елин.

Пострадавшие поделились деталями произошедшего в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости». В тот вечер военный подъехал к подъезду на автомобиле, вышел и стал избивать соседа, а затем переключился на его жену, которая попыталась помочь своему мужу. Однако в итоге от сильных ударов Кирюхина тот потерял сознание.

«Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло. У мужа вся голова разбита, все в синяках, множество гематом. Он получил сильный шок и даже не хочет разговаривать. Опомнился, только когда домой завел», — говорит потерпевшая. Она попала в больницу с переломом височной части головы и уже написала заявление в полицию.

По словам местных жителей, мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал окружающим еще до отправки на СВО. Из транспортной полиции его, как рассказывают соседи, «уволили за пьянку». После этого он подписал контракт с ВС РФ и уехал в Сирию, где получил медаль «За воинскую доблесть» II степени.

Ранее бывшему полицейскому из Саратова, устроившему дебош в ночном клубе, дали условный срок.