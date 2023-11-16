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Антон Лисицын стал замдиректора Росфинмониторинга

Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга. Указ о назначении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Лисицына Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — сказано в документе, который вступает в силу 16 ноября.

По информации Росфинмониторинга, ранее Лисицын был исполняющим обязанности заместителя директора службы.

Месяц назад в Росфинмониторинге ответили на приостановку членства в группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций. 18 октября руководство данной структуры объявило о своем решении, связав его принятие с обеспокоенностью из-за продолжающегося конфликта на Украине. Также в ведомстве добавили, что действия группы «Эгмонт» напрямую угрожают мировой финансовой системе.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга.

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