Диетолог рассказала, как часто пожилым нужно есть молочку для восполнения кальция

Пожилым людям необязательно съедать рекомендуемые три порции молочных продуктов в день, чтобы поддерживать нужное количество кальция в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Марина Шахова.

По ее словам, для каждого человека в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, потому что норма будет зависеть от его индивидуальных потребностей, состояния здоровья, наличия болезней и общего физического состояния.

«Да, есть общие рекомендации для здоровых людей — 2-3 порции молочных продуктов в день. Но необязательно, что в каждый прием пищи мы должны добавлять молочку. Молочные продукты могут быть частью разнообразия диеты и в сочетании с другими пищевыми группами. Например, одна порция молочного продукта совмещается с овощами или, допустим, с овсянкой», — отметила Шахова.

При этом она уточнила, что с возрастом кальций в организме людей может вымываться, поэтому его потерю нужно восполнять. Для этого диетолог советует включать в рацион твердые сорта сыра, творог, миндаль. В соевое молоко, которое подойдет для людей с непереносимостью лактозы, можно также добавлять кальций и кальцийсодержащие добавки, заключила эксперт.

Накануне врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru», что первая группа полезных для пожилых людей продуктов — молочные продукты. Они содержат легкоусваиваемый белок, который необходим для профилактики саркопении — возрастной потери мышечной массы, которая является одним из проявлений старения.

Ранее стало известно, что россияне по утрам чаще всего заказывают молочку, вечером — чипсы и газировку.